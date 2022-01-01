3 (16) марта 1915, Орша — 7 августа 1965, Москва

советская писательница и журналистка

Окончила литературный факультет Московского педагогического института им. В. И. Ленина (1937), преподавала русскую литературу в школе. В 1938 выступила в печати как журналист. Сотрудничала с газетами «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная газета». В 1940-е гг. публиковала, в основном, статьи о проблемах школы и воспитания детей (часть статей в соавторстве с Норой Галь).

Первая книга В. — "Двенадцать отважных" (1948, совместно с Т. Печерниковой), далее - повесть о молодой учительнице «Мой класс» (1949). В литературной записи В. вышла книга Л. Т. Космодемьянской "Повесть о Зое и Шуре" (1950).

С середины 1950-х гг. в большей степени работала на основе писем в редакцию, занимаясь помощью людям, попавшим в трудные обстоятельства, — Вигдорова стояла у истоков этой особой журналистской специальности в позднесоветской газетной печати, её продолжателями были Евгений Богат, Ольга Чайковская и др.; статьи этого рода составили две книги Вигдоровой, «Дорогая редакция» (1963). Журналистские занятия человеческими судьбами привели Вигдорову к общественной активности в её естественной для рубежа 1950-60-х гг. форме: она была депутатом районного совета народных депутатов.

Перу Вигдоровой принадлежат также трилогия «Дорога в жизнь», «Черниговка» и «Это мой дом» (1961), посвящённые проблемам педагогики и становления личности подростка (в трёх романах прослеживается история одного детского дома от начала 1930-х гг. до военных лет), и дилогия «Любимая улица» и «Семейное счастье» (1965), в центре которых — психологический портрет молодой женщины, жены, матери.

Особой страницей в биографии Вигдоровой как общественного деятеля стало её участие в судебном деле Иосифа Бродского, к которому она привлекла внимание многих известных деятелей культуры. В феврале 1964 г. Вигдорова присутствовала на суде над Бродским и сделала запись судебных слушаний, которая получила широкое распространение в самиздате: собственно, с этой записи, названной «Белой книгой», наряду с некоторыми ранними произведениями Александра Солженицына, и начинается история общественно-политического самиздата в России. А. Гинзбург посвятил Вигдоровой свою «Белую книгу» о процессе Синявского-Даниэля.

По утверждению Л. Чуковской, летом 1965 Председатель КГБ В. Семичастный, обвинив Вингдорову в распространении “Записи” в СССР и за рубежом, назвал ее среди писателей, “развращающих” молодежь, после чего руководство Союза писателей намеревалось исключить Вигдорову из СП. По другой версии, вопрос об исключении Вингдоровой из СП встал годом раньше, но после падения Н.С. Хрущева дело сошло на нет.

Умерла от рака, не дожив месяца до освобождения И. Бродского. 10.08.1965 состоялись похороны В., в речи на панихиде Л. Чуковская сказала: “Из мира ушла большая добрая сила <...> ее имя войдет не только в историю нашей литературы, но и в историю нашей молодой общественной жизни, нашей молодой гражданственности...”

Памяти Фриды Вигдоровой посвящена песня Александра Галича «Уходят друзья».

После смерти имя Вигдоровой почти исчезло из печати; последняя ее книга «Кем вы ему приходитесь?» вышла в 1969. Сведения о ней не были включены ни в четырехтомную «Историю русской литературы, ни в "Литературный энциклопедический словарь". Лишь изредка она упоминалась в обзорных или библиографических списках.