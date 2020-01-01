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Белоиван Лора
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Crash Victims (СИ)
Автор:
Белоиван Лора
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Жанр:
Юмористическая проза
Оценка:
7.67
(
3
)
Количество страниц:
1
Прочитали:
3
Хотят прочитать:
1
Книга закончена
Язык книги:
Русский
Язык оригинальной книги:
Русский
Выберите формат скачивания:
fb2
QR код
Размер:
5,7 Кбайт
Добавил
RIP
1 апреля 2015, 6:50
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Рассказ автора Лора Белоиван.
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Ключевые слова:
юмористическая проза
самиздат
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